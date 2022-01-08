Аспиликуэта: Тухель очень спокойный, но требовательный тренер. Он всегда хочет большего
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Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о работе под руководством главного тренера команды Томаса Тухеля.
«У меня здесь было несколько тренеров. Некоторые из них сильно отличались друг от друга. Но всех их объединяет воля к победе.
Томас очень спокойный, но при этом очень требовательный тренер. Он недоволен, когда дела идут плохо. Он всегда хочет большего – большего успеха. Это он доказал своими достижениями, и, надеюсь, в будущем мы добьёмся ещё большего», — приводит слова испанского футболиста официальный сайт «Челси».
Видеообзор матча английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль» (2:2):
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