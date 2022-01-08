«Наполи» объявил об аренде защитника «Манчестер Юнайтед»

Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе стал игроком «Наполи». Итальянский клуб арендовал футболиста до 30 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба «Наполи» на официальном сайте.



24-летний Туанзебе – воспитанник «Манчестер Юнайтед». Нынешний сезон английский защитник начал на правах аренды в «Астон Вилле», за которую успел провести 11 матчей в чемпионате страны и Кубке английской лиги, не отметившись голевыми передачами. Манкунианцы расторгли с «Астон Виллой» арендное соглашение и отправили футболиста в «Наполи».



Контракт Туанзебе с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

Сегодня, 8 января, «Торонто» объявил о подписании предварительного соглашения с нападающим «Наполи» Лоренцо Инсинье. Контракт с итальянским игроком вступит в силу 1 июля 2022 года.