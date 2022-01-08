Сольдадо — третий игрок в истории, забивший за 7 команд в чемпионате Испании
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Нападающий «Леванте» Роберто Сольдадо отличился забитым мячом в игре 20-го тура испанской Ла Лиги с «Мальоркой» (2:0). Испанский форвард стал третьим игроком в истории, сумевшим отличиться в чемпионате Испании за семь команд. Об этом сообщает Gracenote Live в «Твиттере».
До 36-летнего Сольдадо такое достижение покорилось лишь Аранде и Микелю Солеру. Сольдадо, помимо «Леванте», забивал в Ла Лиге за мадридский «Реал», «Осасуну», «Хетафе», «Валенсию», «Вилльяреал» и «Гранаду».
Испанский нападающий стал игроком «Леванте» летом 2021 года, перейдя из «Гранады» за € 500 тыс. Сольдадо подписал с командой контракт на два года, и в 13 матчах чемпионата и Кубка страны забил четыре гола и отдал голевую передачу.
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