Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кокорин победил в номинации «посмешище» премии «Золотая урна» в Италии

Кокорин победил в номинации «посмешище» премии «Золотая урна» в Италии
Комментарии

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотой урны» — сатирической премии, которой награждаются худшие игроки итальянской Серии А за календарный год.

Российский нападающий занял первое место в номинации Jolly, дословно переводящаяся как «посмешище» или «шут». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и футболиста «Салернитаны» Симу (9,17%).

«Из 48 номинированных игроков особого внимания удостоен Кокорин из «Фиорентины». Футболист, которого многие считают провалом. Российский нападающий, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам «Фиорентины» лишь разочарование», — сказано на официальном сайте учредителя премии Calciobidoni.

Новость по теме
Уткин — об интересе к Кокорину: «Химкам» давно пора найти себя как команда сбитых лётчиков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022