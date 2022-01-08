Кокорин победил в номинации «посмешище» премии «Золотая урна» в Италии

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотой урны» — сатирической премии, которой награждаются худшие игроки итальянской Серии А за календарный год.

Российский нападающий занял первое место в номинации Jolly, дословно переводящаяся как «посмешище» или «шут». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и футболиста «Салернитаны» Симу (9,17%).



«Из 48 номинированных игроков особого внимания удостоен Кокорин из «Фиорентины». Футболист, которого многие считают провалом. Российский нападающий, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам «Фиорентины» лишь разочарование», — сказано на официальном сайте учредителя премии Calciobidoni.