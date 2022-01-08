«Барселона» подписала форварда «Айнтрахта». Отступные за игрока — € 100 млн

Каталонская «Барселона» подписала контракт с форвардом «Айнтрахта» Фабио Бланко, сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.
По информации источника, 17-летний футболист будет выступать за резервную команду каталонцев. Контракт Бланко с «Барсой» рассчитан до 30 июня 2024 года. По условиям соглашения, сумма отступных за игрока составляет € 100 млн.
Бланко не сыграл ни одного матча за основу «Айнтрахта». На счету испанца восемь матчей за молодёжную команду немецкого клуба до 19 лет, в которых игрок забил два гола и отдал одну результативную передачу. Футболист провёл шесть игр за молодёжную сборную Испании до 18 лет.
Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:
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