«Барселона» может купить форварда «Вулверхэмптона» на замену Дембеле

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего форварда заинтересована «Барселона», сообщает Sport.es.
По информации источника, сине-гранатовые могут купить Траоре, если клубу не удастся продлить контракт с Усманом Дембеле. Поспособствовать переходу может то, что «Барселона» находится в хороших отношениях с агентом игрока Жорже Мендешом.
Траоре является воспитанником «Барсы» и хочет вернуться в каталонский клуб. Форвард поддерживает отношения со многими игроками сине-гранатовой команды, среди которых Жорди Альба, Серхио Бускетс, Серхи Роберто и Ферран Торрес.
Испанец перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги и результативными действиями не отметился. С 2020 года Траоре вызывается в сборную Испании.
Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:
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