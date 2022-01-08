Гризманн: в «Атлетико» чувствую себя наиболее комфортно. Не хочу снова менять клубы

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что счастлив после возвращения в мадридский клуб и не хочет переходить в другую команду.

«Я надеюсь, что «Атлетико» будет нуждаться во мне до тех пор, пока я буду способен поддерживать темп игры и соответствовать уровню требований. Я хочу написать ещё одну красивую историю. Я чувствую себя здесь наиболее комфортно, я счастлив, и я не хочу снова менять клубы», — сказал Гризманн в интервью Transfermarkt.

Напомним, Гризманн вернулся в «Атлетико» из «Барселоны» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 30-летний французский форвард принял участие в 16 матчах испанской Ла Лиги, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Также у него 4 гола и 1 передача в 5 матчах Лиги чемпионов.