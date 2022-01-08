Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин пропустит матч против «Нанта»

Головин пропустит матч против «Нанта»
Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участие в матче чемпионата Франции с «Нантом», который пройдёт завтра, 9 декабря. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня российский полузащитник провёл только вторую тренировку в общей группе монегасков после недомогания, из-за которого он пропустил несколько последних встреч.

«Головин будет полностью готов к игре с «Клермоном». На днях Саша общался с новым главным тренером команды. Это был хороший, позитивный разговор. Клеман сказал, что очень рассчитывает на Головина», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, 1 января «Монако» уволил главного тренера Нико Ковача. Команду возглавил бельгийский специалист Филипп Клеман.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022