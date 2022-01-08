Головин пропустит матч против «Нанта»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участие в матче чемпионата Франции с «Нантом», который пройдёт завтра, 9 декабря. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сегодня российский полузащитник провёл только вторую тренировку в общей группе монегасков после недомогания, из-за которого он пропустил несколько последних встреч.
«Головин будет полностью готов к игре с «Клермоном». На днях Саша общался с новым главным тренером команды. Это был хороший, позитивный разговор. Клеман сказал, что очень рассчитывает на Головина», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, 1 января «Монако» уволил главного тренера Нико Ковача. Команду возглавил бельгийский специалист Филипп Клеман.
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