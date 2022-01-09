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«Ренн» проиграл «Лансу», потерпев третье поражение подряд

«Ренн» проиграл «Лансу», потерпев третье поражение подряд
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Завершился матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором «Ланс» встретился с «Ренном». Игра прошла в Лансе на стадионе «Феликс Болар» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победный гол в этой встрече был забит на 89-й минуте, автором которого стал Уэсли Саид.

Таким образом, «Ренн» потерпел третье поражение подряд. Добавим, за последние пять матчей в чемпионате Франции команда допустила четыре поражения и одержала одну победу.

«Ланс» прервал шестиматчевую серию без побед (три поражения и три ничьих).

На данный момент «Ренн» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 31 очко. «Ланс», записав в свой актив 30 очков, находится на шестом месте.

В следующем туре «Ренн» встретится с «Бордо», а «Ланс» сыграет с «Сент-Этьеном».

Франция - Лига 1. 20-й тур
08 января 2022, суббота. 23:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Саид – 89'
Комментарии
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