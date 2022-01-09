«Ренн» проиграл «Лансу», потерпев третье поражение подряд

Завершился матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором «Ланс» встретился с «Ренном». Игра прошла в Лансе на стадионе «Феликс Болар» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Победный гол в этой встрече был забит на 89-й минуте, автором которого стал Уэсли Саид.
Таким образом, «Ренн» потерпел третье поражение подряд. Добавим, за последние пять матчей в чемпионате Франции команда допустила четыре поражения и одержала одну победу.
«Ланс» прервал шестиматчевую серию без побед (три поражения и три ничьих).
На данный момент «Ренн» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 31 очко. «Ланс», записав в свой актив 30 очков, находится на шестом месте.
В следующем туре «Ренн» встретится с «Бордо», а «Ланс» сыграет с «Сент-Этьеном».
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