Представитель Деста прокомментировал возможный переход игрока в «Баварию»

Михаэль Решке, глава агентства, представляющего интересы защитника «Барселоны» Серджино Деста, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Баварию».



«В настоящее время у него нет желания менять клубы. Я скептически отношусь к переезду в Мюнхен летом», — приводит слова Решке Bild.



Напомним, Дест перешёл в «Барселону» из «Аякса» в 2020 году. В нынешнем сезоне американский футболист принял участие в 12 матчах чемпионата Испании и отдал 3 результативные передачи. С 2019 года Дест вызывается в национальную команду США.