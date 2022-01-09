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Представитель Деста прокомментировал возможный переход игрока в «Баварию»

Представитель Деста прокомментировал возможный переход игрока в «Баварию»
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Михаэль Решке, глава агентства, представляющего интересы защитника «Барселоны» Серджино Деста, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Баварию».

«В настоящее время у него нет желания менять клубы. Я скептически отношусь к переезду в Мюнхен летом», — приводит слова Решке Bild.

Напомним, Дест перешёл в «Барселону» из «Аякса» в 2020 году. В нынешнем сезоне американский футболист принял участие в 12 матчах чемпионата Испании и отдал 3 результативные передачи. С 2019 года Дест вызывается в национальную команду США.

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