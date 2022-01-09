Игрок «Аделаиды», совершивший каминг-аут, подвергся гомофобным оскорблениям во время матча

Защитник австралийской «Аделаиды Юнайтед» Джош Кавалло, ранее совершивший каминг-аут, рассказал о гомофобных оскорблениях, которым подвергся во время матча чемпионата Австралии с «Мельбурн Виктори» (1:1).
«Я не собираюсь делать вид, что не видел и не слышал гомофобных оскорблений во время матча. Нет слов, чтобы передать, как я разочарован. Это показывает, что наше общество по-прежнему сталкивается с данной проблемой в 2022 году. Это не должно быть приемлемым. Нужно сделать нечто большее, чтобы привлечь этих людей к ответственности. Ненависть никогда не победит. Я никогда не буду извиняться за то, что честен с собой, и за то, кем являюсь вне футбола.
Всем молодым людям, подвергшимся гомофобным оскорблениям, — высоко держите голову и продолжайте следовать за мечтой. Знайте, что в игре нет для этого места. Футбол — это игра для всех, независимо от того, кто вы, какого цвета ваша кожа и откуда вы родом», — написал Кавалло на своей странице в «Инстаграме».
- 9 января 2022
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