Аллегри высоко оценил работу Моуринью в «Роме»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высоко оценил работу наставника «Ромы» Жозе Моуринью перед матчем с римлянами в Серии А. Игра состоится сегодня, 9 января. Начало – в 20:30 мск.

«Для «Ювентуса» матчи с «Ромой» всегда сложные, у этой команды есть индивидуальный стиль. Мы должны показать свою конкурентоспособность и техническую одарённость, нужно хорошо подготовиться. В составе будут изменения, потому что некоторые футболисты играли слишком много.

Возглавляя «Ювентус», я знал, что нам придётся усердно работать ради возвращения в чемпионскую гонку через год или два. «Рома» отстаёт от нас на три очка, Моуринью хорошо справляется со своей задачей. Нельзя всё изменить за несколько месяцев, никто не может творить чудеса.

Качество игры повышается, нужно проявить немного терпения, и я знал об этом. Я не боюсь этого, это нормально. Естественно, все хотят побеждать, но для борьбы за титул нужно завершить строительство команды», – приводит слова Аллегри Football Italia.