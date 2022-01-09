Силва: Гвардиола — идеален. Он может не выпускать игроков за 50-80 млн, и проблем не будет

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.
«Думаю, у Гвардиолы есть всё. Он идеальный тренер. Я не буду называть имён, но у меня были наставники, которые были хороши в тактике, но плохо работали с людьми. Было и наоборот.
Мне кажется, главное достоинство Гвардиолы заключается в том, что он был игроком очень высокого уровня, что помогает ему понять наши чувства, но и в технических вопросах он очень хорош.
Конечно, всегда найдутся игроки, которые чем-то недовольны. Ни одного тренера не поддерживают все 25 игроков. Управлять раздевалкой не так легко. Тем более такой, как у нас, где большинство футболистов стоит 50-80 млн. Ему удаётся держать таких игроков в запасе на протяжении нескольких матчей, и серьёзных проблем не возникает. Это доказывает, насколько хорошо Гвардиола умеет управлять раздевалкой», — цитирует Силву A Bola.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
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