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Силва: АПЛ — лучший чемпионат в мире, английские команды — сильнейшие

Силва: АПЛ — лучший чемпионат в мире, английские команды — сильнейшие
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об уровне английской Премьер-лиги.

«Думаю, прямо сейчас АПЛ – лучший чемпионат в мире. Считаю, что в Англии самый высокий уровень. Несколько лет назад доминировала Испания, её господство продолжалось долгое время.

Мне кажется, что в настоящее время английские команды являются сильнейшими в мире. Хорошо быть там, где играют в лучший футбол.

Большое значение имеют и личные причины. Например, хочется быть ближе к семье. Но я признаю, что мечтаю играть в лучшем чемпионате мира», — цитирует Силву Daily Mail с ссылкой на O Jogo.

После 19 сыгранных туров «Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии, имея в своём активе 47 очков.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер»:

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