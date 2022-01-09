«Арсенал» готов заплатить € 25 млн за полузащитника «Палмейраса»

20-летний полузащитник «Палмейраса» Данило может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает R7.
По информации источника, благодаря подписанию бразильца «канониры» хотят усилить свою центральную линию. Лондонцы готовы предложить € 20 млн плюс € 5 млн бонусов за переход игрока. Клуб стремится удержать Данило в зимнее трансферное окно, но «канониры» нацелены на подписание футболиста.
Данило выступает за «Палмейрас» с 2020 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. В соглашении прописана сумма отступных за футболиста, она составляет € 102,5 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 18 млн.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
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