«Арсенал» готов заплатить € 25 млн за полузащитника «Палмейраса»

20-летний полузащитник «Палмейраса» Данило может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает R7.



По информации источника, благодаря подписанию бразильца «канониры» хотят усилить свою центральную линию. Лондонцы готовы предложить € 20 млн плюс € 5 млн бонусов за переход игрока. Клуб стремится удержать Данило в зимнее трансферное окно, но «канониры» нацелены на подписание футболиста.



Данило выступает за «Палмейрас» с 2020 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. В соглашении прописана сумма отступных за футболиста, она составляет € 102,5 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 18 млн.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.