«Арсенал» заинтересован в подписании хавбека «Лиона»

Бразильский полузащитник «Лиона» Бруно Гимарайнс может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересован «Арсенал», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, «канониры» не рассматривают вариант с трансфером игрока во время зимнего трансферного окна. «Лион» потребует не менее € 45 млн за футболиста. «Арсенал» также следит за хавбеком «Ювентуса» Артуром.



Бразильский полузащитник стал игроком «Лиона» в январе 2020 года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе» за € 20 млн. В нынешнем сезоне Гимарайнс в 22 матчах французской Лиги 1 и Лиги Европы отдал пять голевых передач. Контракт футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

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