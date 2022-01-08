«Арсенал» заинтересован в подписании хавбека «Лиона»

Бразильский полузащитник «Лиона» Бруно Гимарайнс может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересован «Арсенал», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «канониры» не рассматривают вариант с трансфером игрока во время зимнего трансферного окна. «Лион» потребует не менее € 45 млн за футболиста. «Арсенал» также следит за хавбеком «Ювентуса» Артуром.
Бразильский полузащитник стал игроком «Лиона» в январе 2020 года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе» за € 20 млн. В нынешнем сезоне Гимарайнс в 22 матчах французской Лиги 1 и Лиги Европы отдал пять голевых передач. Контракт футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
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