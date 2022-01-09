«Арсенал» выглядит как «Реал», но играет как команда из паба». Кин — о поражении в Кубке

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал игру «Арсенала» в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форрест» (0:1).
«Ужасная игра со стороны обеих команд, их необходимо критиковать. «Форест» проводил домашний матч, и все думали: «Давайте, бегите вперёд, забрасывайте мячи в штрафную, пусть игроки несутся туда».
«Арсенал» выглядит как «Реал», но играет как команда из паба. Всё было настолько плохо. Скорость передач и принятия решений – всё ужасно», — цитирует Кина Daily Mail.
«Ноттингем Форест» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а лондонский «Арсенал» завершил участие в турнире.
Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер Сити», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Челси» со счётом 1:0.
- 9 января 2022
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