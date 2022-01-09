Нападающий «Атлетико» Корреа забил гол с середины поля. Видео

В ночь с 9 на 10 января мск на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Вильярреал» принимает «Атлетико».



На 10-й минуте счёт открыл форвард «матрасников» Анхель Корреа. Аргентинец перехватил мяч у игрока хозяев в центре поля и нанёс удар по воротам «жёлтой субмарины». Корреа удалось перебросить мяч через голкипера Херонимо Рульи и забить гол.

Гол Корреа с середины поля:

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Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Хавьер Альберола Рохас. Ему помогают ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери – Льюис Бестард Сервера.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Атлетико».