Нападающий «Атлетико» Корреа забил гол с середины поля. Видео

В ночь с 9 на 10 января мск на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Вильярреал» принимает «Атлетико».
На 10-й минуте счёт открыл форвард «матрасников» Анхель Корреа. Аргентинец перехватил мяч у игрока хозяев в центре поля и нанёс удар по воротам «жёлтой субмарины». Корреа удалось перебросить мяч через голкипера Херонимо Рульи и забить гол.
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Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Хавьер Альберола Рохас. Ему помогают ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери – Льюис Бестард Сервера.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Атлетико».
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