Экс-физиотерапевт «Манчестер Сити»: Милнер немного похож на Роналду

Бывший физиотерапевт «Манчестер Сити» Пол Уэбстер рассказал о секрете спортивного долголетия 36-летнего полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера.



«Из мелочей, которые он делает каждый день, складывается целый комплекс. Когда я вижу его игру, кажется, что время остановилось: он такой же, каким был 10 лет назад. Джеймс более педантичен в вопросе питания, а также в образе жизни в целом. Я сразу заметил его общий потенциал. Я наблюдал за ним в матче с «Челси», и он, вероятно, был одним из сильнейших на поле.



Он выглядит молодо, подтянуто. Думаю, у него восемь процентов жира или другая смешная цифра. Он немного похож на Роналду. Я никогда не работал с Криштиану, но знаю людей, которые со мной солидарны. Джеймс следит за всем: он не прикасается к алкоголю, тщательно следит за рационом, у него есть внутренняя дисциплина и целеустремлённость. Я не удивлён, что он всё ещё играет и будет играть ещё несколько лет», — приводит слова Уэбстера Goal.com.

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