«Барселона» не будет подписывать чемпиона Европы в составе Португалии

Полузащитник французского «Лилля» Ренату Саншеш, которого связывали с переходом в «Барселону», не станет игроком испанского клуба. Об этом сообщает El Nacional.

По сведениям источника, главный тренер «Барселоны» Хави не видит португальского футболиста в своей команде. Тем не менее, 24-летний Саншеш всё равно может покинуть состав действующего чемпиона Франции.



Саншеш перешёл в «Лилль» в 2019 году из мюнхенской «Баварии» за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 11 матчах французской Лиги 1 хавбек забил гол и отдал голевую передачу. Также на его счету четыре матча в Лиге чемпионов и два — в Кубке Франции. где результативных действий у него не было.



Контракт Саншеша с «Лиллем» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 30 млн.