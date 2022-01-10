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Экс-тренер «Локомотива» может возглавить сборную Польши

Экс-тренер «Локомотива» может возглавить сборную Польши
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Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич может занять пост наставника сборной Польши, сообщает Sport.pl.

Напомним, 8 января хорватский специалист покинул китайский клуб «Бэйцзин Гоань». Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Билич возглавил «Бэйцзин Гоань» в январе 2021 года. Под руководством Билича команда провела 22 матча, из которых выиграла девять, шесть завершила вничью и в семи уступила. По сообщениям, Билич попросил китайскую команду освободить его от контракта, потому что хочет вернуться в Европу и быть с семьёй в период коронавируса. С июля 2012 по июнь 2013 года Билич был главным тренером московского «Локомотива».

Напомним, 24 марта сборная Польши сыграет со сборной России в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года. Ранее польскую национальную команду покинул португальский тренер Паулу Соуза, который решил уйти во «Фламенго».

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