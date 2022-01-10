А. Березуцкий — о возвращении Вагнера Лава в ЦСКА: я — за. И не раз об этом говорил
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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий выступает за возвращение в команду бразильского нападающего Вагнера Лава, находящегося в статусе свободного агента.
«Я не против, если он вернётся. На полгода или даже больше, кто знает. Я не против того, чтобы он был в команде. Я — за, и не раз об этом говорил. Это возможно? А почему нет, почему нет? Вполне возможно. Но случится ли это?» — рассказал Березуцкий на Youtube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
37-летний Вагнер Лав был футболистом ЦСКА с 2004 по 2012, а также с января по июль 2013 года. За московскую команду бразильский нападающий провёл 259 матчей, в которых забил 124 гола и отдал 53 голевые передачи. Последним клубом Вагнера был «Кайрат».
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