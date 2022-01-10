Де Шильо: желание и характер должны стать дополнительным оружием «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо прокомментировал победу над «Ромой» (4:3) в матче чемпионата Италии.

По ходу встречи «Рома» вела со счётом 3:1, но в итоге упустила победу. Туринский клуб забил три гола с 70-й по 77-ю минуты.

«Я очень рад этой победе. Мы подошли к матчу с неправильным настроем, за что поплатились двумя пропущенными мячами. Но затем показали характер, доказав, что во время трудностей можем проявить себя с лучшей стороны. Однако так нужно играть с самого начала.

В этом году желание и характер должны стать нашим дополнительным оружием. Пропустить два мяча подряд — это большой удар, это не в первый раз случается с нами во вторых таймах. Но потом мы просыпаемся», — цитирует Де Шильо Football Italia.