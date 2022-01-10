УЕФА включил двух россиян в список молодых игроков, которые могут выстрелить в 2022 году

УЕФА на официальном сайте обнародовал список из 40 молодых футболистов, которые имеют все шансы ярко проявить себя в 2022 году. В список «звёзд будущего» вошли и два игрока с российским паспортом. Это полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник ЦСКА Максим Мухин. Кроме того, в рейтинг попал нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм.

«Захарян способен играть на любом фланге, проявлять изобретательность и забивать голы с любого расстояния. В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым игроком РПЛ и стал самым молодым полевым игроком, дебютировавшим в сборной.

Мухин появлялся на поле в матчах за сборную России на Евро, но лучше проявил себя в ЦСКА, куда перешёл в мае из «Локомотива». В армейском клубе зарекомендовал себя разрушительной силой в центре поля», — охарактеризовал УЕФА российских футболистов.

Отметим, что в списке из 40 молодых игроков, которые могут выстрелить в 2022 году, нашлось место и для представителей Украины — речь о Михаиле Мудрике из «Шахтёра». В этом рейтинге также присутствуют такие молодые звёзды, как Гави из «Барселоны», Карим Адейеми из «Зальцбурга» и другие.