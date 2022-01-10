УЕФА включил двух россиян в список молодых игроков, которые могут выстрелить в 2022 году

УЕФА на официальном сайте обнародовал список из 40 молодых футболистов, которые имеют все шансы ярко проявить себя в 2022 году. В список «звёзд будущего» вошли и два игрока с российским паспортом. Это полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник ЦСКА Максим Мухин. Кроме того, в рейтинг попал нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм.
«Захарян способен играть на любом фланге, проявлять изобретательность и забивать голы с любого расстояния. В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым игроком РПЛ и стал самым молодым полевым игроком, дебютировавшим в сборной.
Мухин появлялся на поле в матчах за сборную России на Евро, но лучше проявил себя в ЦСКА, куда перешёл в мае из «Локомотива». В армейском клубе зарекомендовал себя разрушительной силой в центре поля», — охарактеризовал УЕФА российских футболистов.
Отметим, что в списке из 40 молодых игроков, которые могут выстрелить в 2022 году, нашлось место и для представителей Украины — речь о Михаиле Мудрике из «Шахтёра». В этом рейтинге также присутствуют такие молодые звёзды, как Гави из «Барселоны», Карим Адейеми из «Зальцбурга» и другие.
- 10 января 2022
-
19:25
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
19:03
-
18:53
-
18:51
-
18:48
-
18:42
-
18:37
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:06
-
18:02
-
17:56
-
17:55
-
17:48
-
17:33
-
17:26
-
17:24
-
16:50
-
16:41
-
16:36
-
16:31
-
16:25
-
16:16
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:49
-
15:38