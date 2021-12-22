Куда исчезают молодые таланты России? Исследование составов чемпионов молодёжной лиги

Для чего нужно молодёжное первенство? Наверняка все те, кто беспокоится о развитии юных талантов России, не раз задавали себе этот вопрос. Как это должно работать в идеальном мире: футболист заканчивает академию и подписывает первый профессиональный контракт, попадая в молодёжную команду. Отыграв в 17-18 лет там один-два сезона, он либо получает прозвище «новый Месси» и переходит в основу, либо уходит дозревать в фарм-клуб или аренду. Чтобы потом вернуться и всё-таки побороться за шанс в главной команде.

В России эта система работает далеко не идеально. Мы изучили составы последних восьми чемпионов молодёжного первенства. В качестве базового примера брали 10 игроков в каждой из команд, которые провели наибольшее количество матчей. Логично предположить, что раз они были лидерами молодёжки, то должны иметь наибольшие шансы проявить себя в РПЛ. Пусть даже не в родном клубе. Сейчас им от 20 до 29 лет – идеальный возраст, чтобы уже вовсю реализовывать свой талант в высшем дивизионе.



Но получается у меньшинства. Ниже – подробнее о каждой из команд-чемпионов и конкретно об игроках, фамилии которых вы можете даже не вспомнить.

«Спартак», сезон-2012/2013. Средний возраст сейчас – 26-29 лет

Главный тренер – Сергей Кульков



В «Спартаке» в тот период собралась сумасшедшая молодёжка. Это не характеристика игроков, а скорее беглый анализ стиля. В редких матчах команда забивала меньше 3 мячей, а победы – 3:0, 5:1 или 6:2 стали обыденностью. В матче 29-го тура, когда «Спартак» оформил чемпионство, вообще было забито 9 голов – москвичи победили «Краснодар» 5:4 и увезли первый титул после переходного сезона к себе.



Из топ-10 игроков по количеству проведённых в том сезоне матчей три футболиста выступают в РПЛ. Это Вячеслав Кротов, Александр Пуцко и Артём Тимофеев. И это очень даже неплохой результат. Некоторые завершили карьеру, некоторые играют во втором дивизионе или даже в чемпионате Крыма. Из тех, кто не попал в первую десятку выделим Денис Кутина и Владимира Обухова, которые, в отличие от многих других, хотя бы сыграли пару матчей за главную команду «Спартака» и попробовали себя в других клубах РПЛ. И, конечно, Илью Кутепова, который хоть и перестал быть основным в «Спартаке», но доходил вместе со сборной России до четвертьфинала ЧМ-2018. Хотя в молодёжке не был даже основным.

«Динамо», сезоны-2013/2014, 2014/2015, средний возраст сейчас – 25-28 лет

Главный тренер – Дмитрий Хохлов



Два года подряд «Динамо» показывало лучший результат в России. Этому способствовало два фактора: реально сильное поколение, плюс хороший тренер Дмитрий Хохлов, который уделял много времени молодым футболистам. А после даже поработал в главной команде, но не так успешно. Первое чемпионство «Динамо» обеспечило себе за четыре тура до финиша. В первых 26 матчах – только две ничьих и два поражения. Единственным конкурентом стал ЦСКА, но соперник быстро отстал. Второе чемпионство добывалось сложнее – до последнего шла борьба со «Спартаком». Однако итоге динамовцы вновь стали первыми.

Немалая часть игроков так или иначе получила шанс в главной команде – как раз в тот период «Динамо» вылетало в ФНЛ и распродавало лидеров. Но сейчас из 20 футболистов в РПЛ играют только двое – Дмитрий Живоглядов («Локомотив») и Игорь Горбунов («Нижний Новгород»). Есть ещё четверо человек, которые не были лидерами молодёжки, но выступают на высшем уровне – Андрей Панюков («Урал»), Дмитрий Скопинцев, Игорь Лещук (оба — «Динамо») и Роман Зобнин («Спартак»).

«Локомотив», сезон-2015/2016, средний возраст сейчас – 24-27 лет

Главный тренер – Денис Клюев



«Локомотив» с большим трудом завоёвывал титул. Но, как и в предыдущей истории с «Динамо», многое решил класс игроков, которые совсем скоро должны были стать лидерами команды.



Однако почти никто не стал. Интересно, что наверх выбились те, кто не был в основе молодёжки. Либо кого быстро стали привлекать к тренировкам с основной командой. Из того состава вышли Жемалетдинов, Антон Миранчук, Тугарев, Баринов, Куликов, Рыбчинский. Но не они были героями команды и играли сильно меньше остальных. Хотя большинство из фамилий тех лидеров сейчас вам ничего не скажет.

«Спартак», сезон 2016/2017, средний возраст сейчас – 23-25 лет

Главный тренер – Алексей Лунин

«Спартак» взял приличную паузу в завоевании чемпионских титулов в молодёжном первенстве. Когда турнир только появился, а это случилось в 2008 году, команда выиграла три титула за пять лет. Потому – перерыв. И только по руководством Андрея Лунина удалось вновь завоевать трофей. В том году чемпионом стала и основная команда «Спартака» – двойной праздник.



Некоторые лидеры той команды всё-таки попали в основу «Спартака» – Рассказов, Ломовицкий (лучший бомбардир чемпионского сезона), Максименко и Игнатов выступают до сих пор. Также в «Рубине» играет Солтмурад Бакаев, бравший титул с молодёжкой.

«Краснодар», сезон-2017/2018, средний возраст сейчас – 22-24 года

Главный тренер – Игорь Пикущак



Первая победа «Краснодара» в молодёжном первенстве была достигнута с помощью любимого выпуска Сергея Галицкого – с Сафоновым, Уткиным, Шапи, Игнатьевым. Именно последний дважды становился лучшим бомбардиром сезона – в год чемпионства «Спартака» и как раз «Краснодара». Ещё можно отметить Алексея Татаева, который пусть и не был ключевым игроком команды, но зато поиграл в Чехии, а сейчас выступает за «Аланию». Из десяти самых играющих футболистов в клубе остались только Сафонов и Черников. Остальные – разъехались в разные лиги.

ЦСКА, сезон 2018/2019, средний возраст сейчас – 21-23 года

Главный тренер – Андрей Аксёнов



ЦСКА впервые выиграл молодёжное первенство только 2,5 года назад. Но в том сезоне у них действительно не было конкурентов. «Спартак» отвалился за три тура до конца, поэтому армейцы досрочно праздновали завоевания трофея.



Вероятно, их победу можно связать с тем же мощным поколением – Тикнизян и Марадишвили прошли через основу ЦСКА, а сейчас играют в «Локо». Сильянов перешёл в клуб-конкурент ещё на уровне молодежных команд. Да и вообще многие разъехались. Самый известный игрок молодёжки, кто сейчас близок к основе – защитник Вадим Карпов.

«Динамо», сезон-2019/2020 (не доигран), средний возраст сейчас – 20-22 года

Главный тренер – Кирилл Новиков



Вероятно, «Динамо» стало бы чемпионом, но вмешался коронавирус. После 22 матчей у команды Кирилла Новикова было +4 от ЦСКА и +7 от «Локо». В ней начал раскрываться Тюкавин, положивший 5 голов в 19 матчах, а на подходе был Захарян. Но лидерами являлись другие – лучшим бомбардиром был Максим Данилин, который сейчас играет в аренде в «Нефтехимике». Он забил 9 голов в 20 матчах.



Архитектор команды – Кирилл Новиков, который, правда, не доработал до весны. В ноябре 2019-го он стал главным тренером основной команды. Но результаты от этого не упали.

Итог неутешительный. Лишь 18 из 80 (22,5%) игроков сейчас играют в РПЛ. 20 – в ФНЛ-1, 24 – в ФНЛ-2. Ещё восемь человек уехали в другие лиги, а десять – сидят без клуба или завершили карьеру.



Безусловно, цифры усреднённые. Игрок мог не являться определяющим в молодежке, но потом попасть в основу команды. Такие примеры тоже были. Удивляет другое – почти половина лучших юношей России играет либо в ФНЛ-1, либо в ФНЛ-2. А больше 10% и вовсе остались без команды или даже футбола.