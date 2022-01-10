Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч Серии А с «Торино»

Сегодня, 10 января, в матче 21-го тура итальянской Серии А «Торино» встретится с «Фиорентиной». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Торино»: Джемелло, Джиджи, Бремер, Родригес, Синго, Лукич, Мандрагора, Войвода, Прат, Брекало, Санабрия.
«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Миленкович, Куарта, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Кастровилли, Кальехон, Влахович, Гонсалес.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт матч на скамейке запасных.
Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Кокорин выиграл в номинации «шут года». Футболист выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей и отметившись двумя заработанными жёлтыми карточками. На поле Кокорин провёл 195 минут. Контракт игрока с итальянским клубом истекает в 2024 году.
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