Защитник «Зенита-2» пройдёт просмотр в «Рубине»

Правый защитник «Зенита-2» Илья Вахания отправится на сборы с «Рубином». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По результатам просмотра будет принято дальнейшее решение о сотрудничестве с игроком.

Напомним, первый сбор казанского клуба пройдёт с 11 по 23 января. 20 января подопечные Леонида Слуцкого сыграют с воронежским «Факелом». В заключительный день первых зимних сборов «Рубин» проведёт товарищеский матч с польской «Вислой». Второй сбор «Рубина» пройдёт с 27 января по 8 февраля, а третий — с 12 по 24 февраля.

Казанский «Рубин» в 18 матчах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира входят московское «Динамо» (36) и «Сочи» (31). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Рубин» сыграет с «Зенитом».