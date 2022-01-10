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«Одеты как «Тоттенхэм». Играли как «Тоттенхэм». Журналист — о вылете «Арсенала» из Кубка

«Одеты как «Тоттенхэм». Играли как «Тоттенхэм». Журналист — о вылете «Арсенала» из Кубка
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Болельщик «Арсенала» и журналист Пирс Морган остался недоволен игрой «канониров» в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (0:1).

«Кто-нибудь может сказать игрокам «Арсенала», что игра в белых футболках не означает, что мы должны выглядеть так же плохо, как «шпоры», — написал Морган в «Твиттере».

Затем журналист добавил: «Были одеты как «Тоттенхэм». Играли как «Тоттенхэм». Ужасное выступление».

Напомним, «канониры» вышли в футболках без использования красного цвета на матч с «Ноттингем Форест» в рамках поддержки акции «Больше никакого красного», которая призвана привлечь внимание к проблеме вооружённых нападений в Лондоне с использованием ножа.

«Ноттингем Форест» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а лондонский «Арсенал» завершил участие в турнире. одолел «Челси» со счётом 1:0.

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