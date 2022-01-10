«Дерби Каунти» Руни хочет арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло может в январе на правах аренды перейти в «Дерби Каунти», выступающий в Чемпионшипе, сообщает Daily Mail. Команду возглавляет экс-нападающий «красных дьяволов» Уэйн Руни.
По сообщениям источника, благодаря аренде Диалло английский специалист рассчитывает усилить свою линию атаки.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов опустить в аренду Диалло, которого приобрёл у итальянской «Аталанты» в январе 2021 года за € 21,3 млн.
В текущем сезоне ивуариец принял участие в одном матче за «МЮ» во всех турнирах, в котором не смог отметиться результативными действиями.
«Дерби Каунти» занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 11 очков.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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