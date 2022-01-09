«Манчестер Юнайтед» готов отпустить в аренду 19-летнего Диалло, купленного за € 21 млн

«Манчестер Юнайтед» готов опустить в аренду 19-летнего ивуарийского крайнего полузащитника Амада Диалло, которого приобрёл у итальянской «Аталанты» в январе 2021 года за € 21,3 млн.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», среди четырёх клубов, претендующих на Диалло, фаворитом является «Бирмингем Сити», занимающий 18-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» в 21-м туре АПЛ. Видео доступно на «Чемпионате».

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В текущем сезоне Диалло принял участие в трёх матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.