Защитник «Милана» Конти перешёл в «Сампдорию»
Поделиться
«Милан» на официальном сайте объявил о переходе защитника Андреа Конти в «Сампдорию». Детали сделки не разглашаются, но это полноценный трансфер, а не аренда, о которой ранее писали итальянские СМИ.
«Клуб хотел бы поблагодарить Андреа за самоотверженность и профессионализм, которые он всегда проявлял, и пожелать ему всего наилучшего в будущем как в личном, так и в профессиональном планах», — говорится в сообщении пресс-службы «Милана».
«Милан» приобрёл 27-летнего Конти у «Аталанты» летом 2017 года за € 24 млн. В своей карьере защитник, однажды сыгравший в футболке сборной Италии, выступал также за «Перуджу», «Виртус Ланчиано» и «Парму». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Конти в € 2,5 млн.
Комментарии
- 10 января 2022
-
22:29
-
22:15
-
22:12
-
21:56
-
21:51
-
21:43
-
21:40
-
21:27
-
21:27
-
21:26
-
21:20
-
21:14
-
21:01
-
20:52
-
20:52
-
20:39
-
20:39
-
20:37
-
20:24
-
20:19
-
20:18
-
20:06
-
19:57
-
19:38
-
19:36
-
19:25
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
19:03
-
18:53
-
18:51
Партнерский контент