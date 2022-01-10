Защитник «Милана» Конти перешёл в «Сампдорию»

«Милан» на официальном сайте объявил о переходе защитника Андреа Конти в «Сампдорию». Детали сделки не разглашаются, но это полноценный трансфер, а не аренда, о которой ранее писали итальянские СМИ.

«Клуб хотел бы поблагодарить Андреа за самоотверженность и профессионализм, которые он всегда проявлял, и пожелать ему всего наилучшего в будущем как в личном, так и в профессиональном планах», — говорится в сообщении пресс-службы «Милана».

«Милан» приобрёл 27-летнего Конти у «Аталанты» летом 2017 года за € 24 млн. В своей карьере защитник, однажды сыгравший в футболке сборной Италии, выступал также за «Перуджу», «Виртус Ланчиано» и «Парму». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Конти в € 2,5 млн.