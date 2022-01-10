«Барселона» подпишет голкипера сборной Северной Македонии

Голкипер «Райо Вальекано» Столе Димитриевски близок к переходу в «Барселону», утверждает издание Ekipa.

Сообщается, что стороны согласовали условия сделки, 28-летний игрок также договорился о контракте с каталонским клубом и уже попрощался с одноклубниками в «Райо».

Димитриевски не попал в состав команды на матч с «Бетисом» в минувшее воскресенье. Сообщалось, что вратарь испытывает проблемы со здоровьем, но на самом деле он занимался переходом в «Барселону».



В этом сезоне Димитриевски провёл 18 матчей в Ла Лиге и пропустил 14 голов. Семь матчей он отыграл «на ноль». Столе является основным голкипером сборной Северной Македонии.

«Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» в мадридском дерби:

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