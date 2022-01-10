Правительство Великобритании может запретить наносить логотипы букмекеров на форму

Правительство Великобритании рассматривает возможность введения ограничений для букмекерских компаний, спонсирующих спортивные команды, сообщает The Times.



По информации источника, министр азартных игр Великобритании Крис Филп проведёт встречу с представителями английской Премьер-лиги, английской футбольной лиги, футбольной ассоциации Англии, Ассоциации тенниса, Совета по крикету Англии и Уэльса, Лиги регби и Английского союза гольфа для того, чтобы обсудить возможные изменения.



Одним из ограничений может стать запрет нанесения логотипов букмекеров на спортивную форму. Против этого выступают АПЛ и английская футбольная лига, указывая на финансовое состояние клубов во времена пандемии коронавируса.



Министр азартных игр признаёт влияние ковида на финансы, но полагает, что необходимо изучить влияние логотипов букмекеров на формах команд на проблему игровой зависимости.

Лучшие голы 21-го тура АПЛ:

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