«Интер», «Милан» и «Тоттенхэм» интересуются бразильским защитником «Торино»

На 24-летнего центрального защитника «Торино» Глейсона Бремера претендуют «Интер», «Милан» и «Тоттенхэм». Контракт бразильца с туринским клубом рассчитан до 2023 года, игрок отказался продлять соглашение. «Торино» намерен заработать на продаже игрока € 25-30 млн. Об этом в «Твиттере» сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Бремер присоединился к «Торино» летом 2018 года, перейдя из «Атлетико Минейро». Сумма компенсации составила € 5,8 млн. В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в 19 матчах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. В семи матчах Серии А этого сезона Бремер выводил «Торино» на поле в качестве капитана команды.
Ранее стало известно о продаже «Миланом» защитника Андреа Конти в «Сампдорию». В миланский клуб игрок перешёл из «Аталанты» в 2017 году за € 24 млн.
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