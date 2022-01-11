Влахович является приоритетной трансферной целью для «Арсенала»

Сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович является приоритетной трансферной целью для лондонского «Арсенала» в зимнее трансферное окно. В подписании игрока лично заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Также клуб рассматривает форварда «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина, но вероятность этого перехода достаточно маленькая, сообщает Daily Mail.
Источник сообщает, что Влахович намерен перейти в один из топовых европейских клубов. «Арсеналу» предстоит не только предложить сербу выгодные финансовые условия, но и убедить его в серьёзности проекта, который строит Артета.
В этом сезоне Душан Влахович принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 70 млн.
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