Влахович является приоритетной трансферной целью для «Арсенала»

Сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович является приоритетной трансферной целью для лондонского «Арсенала» в зимнее трансферное окно. В подписании игрока лично заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Также клуб рассматривает форварда «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина, но вероятность этого перехода достаточно маленькая, сообщает Daily Mail.

Источник сообщает, что Влахович намерен перейти в один из топовых европейских клубов. «Арсеналу» предстоит не только предложить сербу выгодные финансовые условия, но и убедить его в серьёзности проекта, который строит Артета.

В этом сезоне Душан Влахович принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 70 млн.