«Кадис» уволил главного тренера. Команда не побеждает в Ла Лиге с начала ноября

«Кадис» на официальном сайте объявил об отставке Альваро Серверы с поста главного тренера команды.

«Кадис» набрал 14 очков в 20 матчах испанской Ла Лиги и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Последнюю победу в чемпионате команда одержала ещё в начале ноября, одолев «Атлетик» (1:0) в гостях. С тех пор «Кадис» дважды сыграл вничью и потерпел пять поражений. Тем не менее андалузцы одержали три победы в Кубке Испании и вышли в 1/8 финала турнира.

До «Кадиса» 56-летний Сервера возглавлял «Тенерифе», «Расинг», «Рекреативо» и другие испанские команды.

«Осасуна» — «Кадис». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 20-й тур:

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