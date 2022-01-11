Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Сьерра-Леоне. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Зенита» Скроботов рассказал, чем запомнились тренировки Манчини

Воспитанник «Зенита» Скроботов рассказал, чем запомнились тренировки Манчини
Комментарии

Воспитанник «Зенита» Илья Скроботов рассказал, чем ему запомнились тренировки бывшего главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Роберто Манчини.

«Роберто – мой первый иностранный тренер. При нём я впервые попал в основу, так что запомнились почти каждая его тренировка и то, как спокойно он мог подойти к любому игроку, что-то подсказать и объяснить. Его самая частая фраза: «Будь агрессивнее на поле».

Помню, что иногда его помощники ругались на итальянском: не думаю, что они произносили очень красивые слова после наших промахов (смеётся). Ещё помню, что незадолго до матча с «Динамо» нам для игры на тренировке не хватало человека – тогда вышел Манчини и через какое-то время упал и схватился за заднюю поверхность бедра. Тут же с заморозкой и льдом прибежал медицинский штаб, и Роберто с нами больше не играл.

А потом на матчах было заметно (особенно в зенитовском шоу «Скрытая камера»), как Манчини хромал», — сказал Скроботов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Забил в 17 за «Зенит» и пропал. Где теперь любимый воспитанник Манчини? Забил в 17 за «Зенит» и пропал. Где теперь любимый воспитанник Манчини?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022