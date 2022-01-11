Воспитанник «Зенита» Скроботов рассказал, чем запомнились тренировки Манчини

Воспитанник «Зенита» Илья Скроботов рассказал, чем ему запомнились тренировки бывшего главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Роберто Манчини.
«Роберто – мой первый иностранный тренер. При нём я впервые попал в основу, так что запомнились почти каждая его тренировка и то, как спокойно он мог подойти к любому игроку, что-то подсказать и объяснить. Его самая частая фраза: «Будь агрессивнее на поле».
Помню, что иногда его помощники ругались на итальянском: не думаю, что они произносили очень красивые слова после наших промахов (смеётся). Ещё помню, что незадолго до матча с «Динамо» нам для игры на тренировке не хватало человека – тогда вышел Манчини и через какое-то время упал и схватился за заднюю поверхность бедра. Тут же с заморозкой и льдом прибежал медицинский штаб, и Роберто с нами больше не играл.
А потом на матчах было заметно (особенно в зенитовском шоу «Скрытая камера»), как Манчини хромал», — сказал Скроботов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 11 января 2022
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