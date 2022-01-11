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Малиновский — о Шевченко в «Дженоа»: мы на связи. Нелегко поставить игру за 1-2 месяца

Малиновский — о Шевченко в «Дженоа»: мы на связи. Нелегко поставить игру за 1-2 месяца
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мыслями о проблемах «Дженоа», который возглавляет бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«Мы с ним на связи, разговаривали после игры. Но все мы понимаем, что непростая ситуация — много травмированных, коронавирус. Он только пришёл в команду, он тоже переболел коронавирусом.

Нелегко прийти в команду и поставить игру за 1-2 месяца. То же самое было со сборной Украины – мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле.

«Салернитана» выиграла у «Вероны». За выживание борются команды очень высокого уровня. «Дженоа» нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии А», – цитирует Малиновского Tribuna.com со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

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