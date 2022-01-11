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Кроос — о матче с «Барселоной»: в «класико» нет фаворитов, но «Реал» приехал за трофеем

Кроос — о матче с «Барселоной»: в «класико» нет фаворитов, но «Реал» приехал за трофеем
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о предстоящем матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Барселоной».

«Возможно, мы лучше «Барсы» в Примере, но опыт говорит мне, что в «класико» нет фаворитов. Это особенная игра, в которой может произойти всё, что угодно. «Барса» — команда, у которой много качественных игроков.

Мы готовы. «Реал» приехал сюда, чтобы выиграть трофей», — цитирует Крооса Sport.es.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится в среду, 12 января. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Немецкий полузащитник выступает за «сливочных» с 2014 года. Контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает хавбека в € 25 млн.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Реал» — «Валенсия»:

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