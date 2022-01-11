Кроос — о матче с «Барселоной»: в «класико» нет фаворитов, но «Реал» приехал за трофеем

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о предстоящем матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Барселоной».
«Возможно, мы лучше «Барсы» в Примере, но опыт говорит мне, что в «класико» нет фаворитов. Это особенная игра, в которой может произойти всё, что угодно. «Барса» — команда, у которой много качественных игроков.
Мы готовы. «Реал» приехал сюда, чтобы выиграть трофей», — цитирует Крооса Sport.es.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится в среду, 12 января. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Немецкий полузащитник выступает за «сливочных» с 2014 года. Контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает хавбека в € 25 млн.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Реал» — «Валенсия»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 11 января 2022
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:35
-
19:23
-
19:17
-
19:16
-
19:03
-
19:02
-
18:59
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:36
-
18:32
-
18:23
-
18:20
-
18:11
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:46
-
17:36
-
17:22
-
17:18
-
17:09
-
16:52
-
16:48
-
16:42
-
16:35
-
16:23
-
16:17
-
15:51
-
15:43