Пике – о матче с «Реалом»: «Барса» выйдет в финал. Мы будем бороться за победу

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о предстоящем матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом».
«Сейчас мы переживаем хорошие времена. Мы растём. Я думаю, что «Барса» хорошо сыграет и выйдет в финал.
В ситуации, в которой мы находимся, каждая победа делает нас сильнее. Очевидно, что завоевание титула придаст нам больше уверенности. Это окажет хорошее влияние на команду на ближайшие месяцы, и поможет нам вырасти.
Мы будем бороться за победу. «Барса» несколько лет не могла выиграть этот трофей», — цитирует Пике Sport.es.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится в среду, 12 января. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:
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