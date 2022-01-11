Источник: Фарке заключит двухлетний контракт с «Краснодаром»

Бывший тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке станет наставником «Краснодара», сообщает Sky Germany.



По информации источника, специалист заключит с российским клубом контракт, рассчитанный на два года. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Фарке является основным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».



Напомним, Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководит командой с 2017 года. Тренер дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в английскую Премьер-лигу.



«Краснодар» находится без главного тренера после увольнения с этой должности белорусского специалиста Виктора Гончаренко 5 января. Гончаренко руководил краснодарской командой с апреля 2021 года.

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