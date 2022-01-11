Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Каннаваро отказался возглавить сборную Польши

Фабио Каннаваро отказался возглавить сборную Польши
Комментарии

Фабио Каннаваро не дал своего согласия на то, чтобы возглавить сборную Польши, сообщает спортивный журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 48-летний специалист раздумывал в течение нескольких дней, однако принял решение отказаться от предложения, о чем уже сообщил президенту Федерации футбола Польши. Каннаваро не уверен, что успеет полноценно подготовить национальную команду к стыковым матчам.

48-летний Каннаваро работал главным тренером в «Эвергранде», «Аль-Насре», «Тяньцзине» и временно исполнял обязанности главного тренера в сборной Китая. Итальянский специалист покинул «Эвергранд» в сентябре 2021 года.

Напомним, сборной Польши предстоит провести гостевой матч со сборной России в стыковом турнире за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Победитель игры встретится с победителем пары Чехия – Швеция. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

Новость по теме
Каннаваро согласился возглавить сборную Польши — соперника России в стыках отбора на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022