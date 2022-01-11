Фабио Каннаваро отказался возглавить сборную Польши

Фабио Каннаваро не дал своего согласия на то, чтобы возглавить сборную Польши, сообщает спортивный журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, 48-летний специалист раздумывал в течение нескольких дней, однако принял решение отказаться от предложения, о чем уже сообщил президенту Федерации футбола Польши. Каннаваро не уверен, что успеет полноценно подготовить национальную команду к стыковым матчам.
48-летний Каннаваро работал главным тренером в «Эвергранде», «Аль-Насре», «Тяньцзине» и временно исполнял обязанности главного тренера в сборной Китая. Итальянский специалист покинул «Эвергранд» в сентябре 2021 года.
Напомним, сборной Польши предстоит провести гостевой матч со сборной России в стыковом турнире за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Победитель игры встретится с победителем пары Чехия – Швеция. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.
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