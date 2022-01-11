Марко Николич не станет главным тренером ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич не возглавит ЦСКА, сообщает Sportklub.rs.
По информации источника, руководство ЦСКА хотело нанять Николича и получило добро на переговоры, но сделка внезапно застопорилась. Согласно последним данным, маловероятно, что в ближайшее время переговоры между сторонами возобновятся.
Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России — 2020/2021. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с сербским специалистом тренерский штаб команды также покинули его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.
Нынешним тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий. Красно-синие располагаются на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.
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