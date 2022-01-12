«Рубиновые сборы начались». «Рубин» показал фотографии с первого дня тренировок

«Рубин» опубликовал в своём «твиттере» фотографии с первого дня тренировочных сборов в 2022 году.
Просмотреть фотографии можно в «твиттере» «Рубина».
«Рубиновые сборы начались. Впереди нас ждёт несколько дней двухразовых тренировок и первые контрольные матчи», — подписали публикацию представители пресс-службы «Рубина».
Напомним, первый сбор казанского клуба пройдёт с 11 по 23 января. 20 января подопечные Леонида Слуцкого сыграют с воронежским «Факелом». В заключительный день первых зимних сборов «Рубин» проведёт товарищеский матч с польской «Вислой». Второй сбор «Рубина» пройдёт с 27 января по 8 февраля, а третий — с 12 по 24 февраля.
Казанский «Рубин» в 18 матчах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира входят московское «Динамо» (36) и «Сочи» (31). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Рубин» сыграет с «Зенитом».
- 12 января 2022
-
00:21
-
00:18
-
00:09
-
00:05
-
00:01
- 11 января 2022
-
23:58
-
23:52
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:10
-
23:05
-
22:55
-
22:54
-
22:40
-
22:32
-
22:21
-
22:16
-
21:59
-
21:57
-
21:42
-
21:37
-
21:32
-
21:20
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:40
-
20:32
-
20:26
-
20:16
-
20:02
-
20:00
-
19:45
-
19:45