«Рубиновые сборы начались». «Рубин» показал фотографии с первого дня тренировок

«Рубин» опубликовал в своём «твиттере» фотографии с первого дня тренировочных сборов в 2022 году.

Просмотреть фотографии можно в «твиттере» «Рубина».

«Рубиновые сборы начались. Впереди нас ждёт несколько дней двухразовых тренировок и первые контрольные матчи», — подписали публикацию представители пресс-службы «Рубина».



Напомним, первый сбор казанского клуба пройдёт с 11 по 23 января. 20 января подопечные Леонида Слуцкого сыграют с воронежским «Факелом». В заключительный день первых зимних сборов «Рубин» проведёт товарищеский матч с польской «Вислой». Второй сбор «Рубина» пройдёт с 27 января по 8 февраля, а третий — с 12 по 24 февраля.



Казанский «Рубин» в 18 матчах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира входят московское «Динамо» (36) и «Сочи» (31). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Рубин» сыграет с «Зенитом».