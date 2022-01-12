«Барселона» досрочно прервала аренду форварда

Нападающий Юсуф Демир досрочно возвращается в «Рапид» из каталонской «Барселоны», сообщает в «Твиттере» журналист Альберт Роже.



По информации источника, футболист уже находится в Австрии. Нынешний сезон Демир доиграет в «Рапиде». Ранее сообщалось, что игрок планирует уехать из чемпионата Австрии, за ним уже следят многие европейские клубы.



«Барселона» арендовала Демира у «Рапида» летом 2021 года за € 500 тыс. Испанский клуб договорился об аренде 18-летнего футболиста на год с правом выкупа.



В текущем сезоне австриец сыграл 9 матчей, но результативными действиями не отметился. Суммарно у него 290 проведённых на поле минут. Портал Transfermarkt оценивает вингера в € 10 млн.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:

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