«Барселона» не выкупит Демира. Игроком уже интересуются многие европейские клубы
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«Барселона» не собирается выкупать австрийского полузащитника Юсуфа Демира у «Рапид Вена», об этом сообщает в своём «твиттере» Николо Скира.
По информации источника, «Барселона» уже приняла это решение. Сообщается, что игрок не вернётся в свой прошлый клуб – «Рапид». Игрок планирует уехать из чемпионата Австрии, за ним уже следят многие европейские клубы.
«Барселона» арендовала Демира у «Рапида» летом этого года за € 500 тыс. Испанский клуб договорился об аренде 18-летнего футболиста на год с правом выкупа.
В текущем сезоне австриец провёл 9 матчей, но результативными действиями не отметился. Всего он на поле у него суммарно 290 проведённых минут. Портал Transfermarkt оценивает вингера в € 12 млн.
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