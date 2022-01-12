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Райан Шоукросс прокомментировал завершение профессиональной карьеры

Райан Шоукросс прокомментировал завершение профессиональной карьеры
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Бывший защитник «Сток Сити» и сборной Англии Райан Шоукросс прокомментировал своё решение завершить карьеру.

«После того, как мне посчастливилось насладиться 16-летней игровой карьерой, будучи частью топовых клубов, таких как «Интер Майами», «Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед», я хотел бы объявить о своем уходе из профессионального футбола. Несмотря на то, что я прекратил свою игровую карьеру из-за травмы, моя страсть к игре не угасает. И после того, как я получил тренерскую лицензию, я с нетерпением жду начала моей тренерской карьеры.

Я хотел бы поблагодарить болельщиков «Сток Сити» за их поддержку и, что не менее важно, поблагодарить моих жену и детей за то, что они были опорой на протяжении всей моей жизни. Я действительно с нетерпением жду того, что будет дальше, поскольку хочу попробовать себя в качестве тренера», — цитирует Шоукросса пресс-служба клуба «Интер Майами».

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