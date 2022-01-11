Экс-защитник «Сток Сити» и сборной Англии завершил карьеру

Бывший защитник «Сток Сити» и сборной Англии Райан Шоукросс, последним клубом которого был «Интер Майами», объявил о завершении игровой карьеры, сообщает сайт американской команды.



По информации источника, стороны расторгли контракт. Бывший футболист планирует начать тренерскую карьеру. Защитник играл за «Интер Майами» с февраля 2021 года.



Шоукросс является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В 2007 году защитник перешёл в «Сток Сити», за который выступал до 2021 года. За это время он провёл 453 матча в футболке «гончаров», в которых забил 25 голов и отдал 16 результативных передач.



В 2012 году Шоукросс провёл один матч за сборную Англии, в котором «три льва» потерпели поражение от Швеции (2:4).

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