Ловчев – об Игнатьеве и Дзюбе: это позорище, их изгонять надо из футбола

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев жёстко раскритиковал поведение нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева и форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Слова не подберу, здесь нельзя, понимаете. Об этом человеке (Игнатьев – Прим. «Чемпионата»), который позорит весь футбол. Когда он играл в «Краснодаре», он старался и забивал голы, потому что хотел выбить себе контракт. А теперь ему ничего не надо. И он позорит наш футбол. Вы говорите: «Его кто-то снимает». Он там танцует, а его снимают. Другой мастурбирует на камеру, его снимают там (в оригинале использованы более грубые слова. — Прим. «Чемпионата»). Это позорище, их изгонять надо из футбола. Мне надо было раньше умереть, чтобы всего этого не видеть.
Мы не нажирались никогда, в выходной день выпили – и на тренировку. А играли как?!» – сказал Ловчев в передаче «Есть тема» на «Матч ТВ».
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