Бывший главный тренер «Балтики» и «Кубани» Калешин возглавил «Тверь»

Евгений Калешин стал новым главным тренером «Твери», сообщает пресс-служба клуба. Детали контракта не разглашаются.

«Желаем Евгению Игоревичу успехов на берегах Волги. Вместе за Тверь!» — говорится в сообщении.

До этого 43-летний специалист руководил тренерским штабом калининградской «Балтики». Также Калешин работал главным тренером в краснодарских командах «Краснодар-2» и «Кубань». В карьере профессионального игрока Евгений Калешин провёл 18 сезонов, в том числе сыграл 73 матча в Российской Премьер-Лиге.

Калешин уже приступил к формированию тренерского штаба волжан. Футболисты «Твери» выйдут из отпуска 17 января.

«Тверь» выступает в ФНЛ-2. Команда идёт на первом месте в группе 2-1, набрав 41 очко в 18 матчах.