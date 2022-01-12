Бывший главный тренер «Балтики» и «Кубани» Калешин возглавил «Тверь»
Поделиться
Евгений Калешин стал новым главным тренером «Твери», сообщает пресс-служба клуба. Детали контракта не разглашаются.
«Желаем Евгению Игоревичу успехов на берегах Волги. Вместе за Тверь!» — говорится в сообщении.
До этого 43-летний специалист руководил тренерским штабом калининградской «Балтики». Также Калешин работал главным тренером в краснодарских командах «Краснодар-2» и «Кубань». В карьере профессионального игрока Евгений Калешин провёл 18 сезонов, в том числе сыграл 73 матча в Российской Премьер-Лиге.
Калешин уже приступил к формированию тренерского штаба волжан. Футболисты «Твери» выйдут из отпуска 17 января.
«Тверь» выступает в ФНЛ-2. Команда идёт на первом месте в группе 2-1, набрав 41 очко в 18 матчах.
Комментарии
- 12 января 2022
-
12:32
-
12:32
-
12:13
-
12:02
-
11:58
-
11:47
-
11:40
-
11:19
-
11:15
-
11:06
-
10:53
-
10:31
-
10:23
-
10:02
-
09:59
-
09:40
-
09:36
-
09:14
-
08:30
-
06:04
-
04:31
-
03:16
-
03:01
-
01:33
-
00:52
-
00:42
-
00:40
-
00:32
-
00:21
-
00:18
-
00:09
-
00:05
-
00:01
- 11 января 2022
-
23:58
-
23:52
Партнерский контент